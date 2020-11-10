Haber Giriş: Kaynak: AA
Sultanhanı Kervansarayı'na Azerbaycan bayrağı asıldı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı'na, Azerbaycan'a destek için Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.
Konya-Kayseri kara yolu üzerinde Aksaray'a 45 kilometre uzaklıktaki Sultanhanı ilçesindeki kervansaraya, Azerbaycan'a destek için asılan bayraklar, vatandaşları duygulandırdı.
Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, AA muhabirine, şehit olan Azerbaycanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
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