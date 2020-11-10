Bitlis'te devletin sağladığı hibe destekleriyle 12 bin dekar alanda oluşturulan elma bahçelerinden bu yıl 20 bin ton ürün ile ekonomiye 20 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması için sunulan imkanları değerlendiren çiftçiler, bu sayede yıllardır değerlendiremedikleri topraklarda modern tarım yapmaya başladı.

Devletin sağladığı desteklerle kentin birçok yerinde kurulan elma bahçeleri, ürün verimliliğiyle hem çiftçilerin yüzünü güldürdü hem de yeni bir gelir kapısı oldu.

"20 milyon lira gelir bekliyoruz"

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, kentteki 1 milyon 300 bin dekarlık tarım arazisi varlığının yaklaşık 70 bin dekarında meyvecilik yapıldığını söyledi.

Verdikleri desteklerle 12 bin dekar alanda çeşitli türlerde elma bahçelerinin kurulduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bu yıl rekoltemizin 20 bin ton olmasını bekliyoruz. Bahçe fiyatlarını da takip ediyoruz. Bundan ilimize 20 milyon lira civarında ekonomik girdi hedefliyoruz. Komşu illerden tarım işçileri gelip hasadı yapıyor. Bu bahçelerde hasat döneminde 2-3 bin mevsimlik işçi göçü de yaşanıyor. Kovid-19 sürecinde bütün üretim alanlarında olduğu gibi meyveciliğe dikkat ettik. Gelecek yıl meyve alanlarının artırılması için yüzde 50'si hibe olmak üzere 4 milyon bütçeli kapama meyve bahçelerinin bahçelerinin oluşturulması için çalışma başlattık. Bu sayede kentin meyvecilik alanında daha güçlü şekilde üretim yapacağını düşünüyoruz."

Yetiştirilen elmaların bir kısmının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında açılan tesislerde kurutularak Ege Bölgesi'ne, oradan da elma çayı olarak dünya piyasasına arz edildiğini belirten Çelik, bir kısmının da yaş meyve olarak birçok ile ve meyve suyu fabrikalarına pazarlandığını kaydetti.

Boş arazisini gelir kapısına dönüştürdü

Adilcevaz ilçesinde hibe desteğinden yararlanarak Van Gölü kıyısında elma bahçesi oluşturan Celal Tümüç de "Gransimit, Arjantin, Golden, Misket ve Arap Kızı" türlerinde elma yetiştirerek atıl durumdaki 200 dönüm arazisini gelir kapısına dönüştürdü.

Arazisini değerlendirmek için hazırladığı projesinin kabul edilmesiyle elma fidanlarını diktiğini anlatan Tümüç, "Ülkemize ve milletimize faydalı olmak için bu işe başladık. Her yıl 100 tona yakın bir elma hasadımız oluyor. Arazimizi değerlendirmek istedik. Devlet desteği olmasaydı bunu yapamazdık. Bu işin ekonomiye, bize ve işçilerimize faydası var." dedi.