Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Şenel, dayısından öğrendiği demircilik mesleğini 42 yıldır sürdürüyor.

Şenel, ilkokuldan sonra 1978'de yanında çırak olarak başladığı demirci dayısının emekli olmasıyla aynı dükkanda işi sürdürdü.

Aradan geçen yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ürettiği aletlere talep azalmasına rağmen Şenel, örsün üzerinde demire şekil vermekten vazgeçmedi.

Kazma, balta, kürek gibi aletler ortaya çıkartıp geçimini sağlamak için mücadele veren Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden popüler mesleklerden biri olan demirciliğin artık teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

Şenel, "Mesleğe başladığım yıllarda köylerimiz nüfus olarak kalabalıktı, işlerimiz çok iyiydi. Saban demiri, kazma, balta gibi birçok iş yapıyorduk. Şimdi ise köylerde iş de nüfus da kalmadı. Köylerimiz boşaldı, çalışan kalmadı. Köylerimizde tarım ile uğraşan insan çok az kaldı, işlerimiz iyice azaldı." ifadelerini kullandı.

En büyük sıkıntılarının çırak bulamamak olduğunu dile getiren Şenel, şöyle devam etti:

"Çalışacak insan bulamıyoruz. Teknolojinin artması ve köylerimizde ziraat ile uğraşanların büyük şehirlere göç etmesi sonucunda mesleğimiz bitme noktasına geldi hatta bitti diyebiliriz. Eskiden böyle bir iş yeri iki veya üç ailenin rahatlıkla geçimini sağlayabiliyordu, şimdi ise bir aileyi bile zor geçindiriyor. Mesleğe başladığım ilk yıllarda günde 20-30 balta satabilirken, bugün 5 tane bile satamıyoruz."

İlçede mesleği yapan iki usta kaldıklarını dile getiren Şenel, "Tahminim bizden sonra bu mesleği de yapan kalmayacak. Ben de bu mesleği en fazla 5 yıl daha yaparım gibi geliyor." dedi.