Haber Giriş: Kaynak: AA
Büyük Önder Atatürk KKTC'de anıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anma töreni düzenlendi.
Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Tatar, anıta çelenk sundu.
Son Haberler
- 12:52
- 12:37
- 12:56
- 12:42
- 12:32
Sıradaki Haber
Şırnaklı görme engelli genç hediye gitarla konser verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz