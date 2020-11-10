Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, kivinin hem ülke hem de bölgenin önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretilen kivi miktarının yıllık 65 bin tonun üzerine çıktığına işaret eden Soydan, pazar sorunu bulunmaması nedeniyle kivi üretiminin üreticisini oldukça memnun ettiğini belirtti.

Soydan, üreticilerin kividen oldukça iyi kazandığını kaydederek, "Üretici kazandıkça bahçe sayıları da sürekli artıyor. Özellikle son yıllarda kivi üreticilerinin artması sevindirici." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde kivi üretiminin yaygınlaştığına dikkati çeken Soydan, "Daha önce Rize'de ciddi miktarlarda kivi üretimi söz konusuydu. Son yıllarda Ordu'da da kivi üretiminin ciddi şekilde arttığına şahit oluyoruz. Sadece Ordu'da yıllık üretim 8 bin tonun üzerine çıkmış durumda." bilgisini verdi.

Soydan, kivinin bölgenin coğrafyasını ve iklimini sevdiğini ifade ederek, Ordu kivisinin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak da tescillenmesinin ayrıca sevinç yarattığını söyledi.

Ordu kivisinin marka olduğunu dile getiren Soydan, "Başta Ordu'da olmak üzere Yalova ve diğer illerimizde üretilen kiviler alıcılardan ciddi talep görüyor. Üretici henüz bahçesine girmeden ürününü pazarlamanın mutluluğunu yaşıyor." diye konuştu.

Soydan, kivinin hasadının yapılmadan önce dalındayken satıldığını belirterek, bu durumun üretici açısından oldukça avantaj sağladığının altını çizdi.

Fındık hasadının ardından üreticinin kividen de önemli oranda gelir elde etmesinin önemine değinen Soydan, kivinin sadece Ordu ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağladığını söyledi.

Arazisi müsait olanlara "Kivi dikin" tavsiyesi

Soydan, bölgede arazisi uygun olan çiftçilere kivi üretimine başlamaları önerisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Birçok vitamini içerisinde barından kiviye ülkenin her yerinden ciddi talep var. Özellikle pasta sanayisinde bu ürünün oldukça fazla kullanılması tüketimi artırmış durumda. Bu nedenle kiviye ihtiyaç her geçen yıl artıyor. Üreticilerimize, bunu görerek uygun arazilerinde kivi üretmelerini tavsiye ediyoruz."

- "200 dekar yeni alan tahsisi ettik"

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kent genelinde kivi bahçelerinin artmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "DOKAP kaynaklarıyla uyguladığımız proje kapsamında 200 dekar yeni alan tesis ettik. Üreticilere yüzde 80 hibe sağladık. Hedefimiz il genelinde üretimi üst noktalara taşımak." dedi.

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde kivi üretimi yapan Aydın Yıldız ise kivi üretiminden oldukça memnun olduğunu ifade ederek, "İlk yıllarda üretimim düşüktü. Ancak sonraki yıllarda üretimim arttı ve bununla birlikte gelirim de arttı." diye konuştu.

Yıldız, ürününü pazarlama noktasında sorun yaşamadığını dile getirerek, arazisi olanların kivi üretimine başlamasının isabetli olacağını söyledi.

