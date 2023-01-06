Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, yarın evlerinde oynayacakları Görele Belediyespor maçıyla ligin ikinci yarısına başlayacaklarını söyledi.

Takımın güzel bir çalışma yaparak ikinci yarı hazırlıklarını tamamladığını belirten Kuru, "Devre arasında 2 transferimiz oldu. Bu hafta sonu önemli rakibimiz Görele Belediyespor ile karşılaşacağız. Maçı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Sakat oyuncumuz yok. İkinci devrede daha yukarılarda bir başarı bekliyoruz. Sezon sonunda ligi 4 veya beşinci sırada bitirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Kuru, taraftar desteğinin her zaman takımlar için önemli olduğunu vurgulayarak, "Maçlarımızı Muratlı ilçesinde oynadığımız için merkezdeki taraftarlarımız maça gelmekte zorlanıyor. Merkezdeki salonun tadilatının bitmesiyle, maçların Tekirdağ'da oynatılmasıyla, salonu gümbür gümbür dolduracağız." diye konuştu.

Takımın antrenörü Nedzad Masic de ikinci yarıya daha hazır gireceklerini ifade etti.

Türkiye Kupası maçı olduğu için ligin ilk devresini geç kapattıklarını anlatan Masic, şöyle konuştu:

"İkinci devre hafta sonu başlıyor. Görele ile karşılaşacağımız bu maç bizim için önemli. Biz maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin buradan puanla gitmesini istemiyoruz. Bu sene ligi güzel bir yerde bitirmeyi amaçlıyoruz. Önemli rakiplerimiz ikinci yarıda buraya gelecekler ve buradan puanla gitmeyecekler."