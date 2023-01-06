Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor
[Fotograf: AA]
Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Kent genelinde bir süredir etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Bazı sürücüler dörtlü flaşörlerini ve farlarını açarak trafikte seyretti.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin 9 Ocak Pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Kırklareli
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