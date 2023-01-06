Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
[Arşiv ,AA]
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yürüttüğü çalışmada, N.K. isimli şüphelinin madde bağımlısı şahıslara uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Polis tarafından düzenlenen operasyonda N.K. isimli şüpheli uyuşturucu madde alışverişi sırasında yakalandı.
Şahsın üzerinde ve ikametinde paketlenmiş şekilde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş
Son Haberler
- 13:02
- 12:58
- 12:48
- 12:46
- 12:40
Sıradaki Haber
Bursa'da evden altın çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz