Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde bulunan İzmir Bornova Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği lokalinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda lokale kilitli demir kapıyı keserek giren ekipler, içeride 89 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Bu kişilere toplam 360 bin 895 lira para cezası uygulandı.

Lokali mühürleyen ekipler, kumar oynamak için kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan ve lokalde kumar oynattığı iddia edilen şüpheli U.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.