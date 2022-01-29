Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulama kanalına düşen karaca kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde bir karaca,1,5 metrelik sulama kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kanaldan çıkardıkları karacayı veteriner hekime götürdü.
Tedavisi yapılan karaca, daha sonra bulunduğu bölgede doğaya salındı.
Etiketler: Samsun
Sıradaki Haber
İstanbul baraj doluluk oranları...2022 İstanbul baraj doluluk oranları kaç?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz