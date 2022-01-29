Bilecik Belediyesi tarafından Tebebaşı mevkiine 3 bin metre karelik alan içine kurulu doğal taşlardan yapılan süs şelalesi hava sıcaklığının eksi 12'leri görmesiyle buz tuttu.

Yapay şelalede uzun sarkıtlar oluştu. Donan buz sarkıtları, şelalede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Yollarda da buzlanma meydana geldi

Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tutarken, yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.

Trafik yetkilileri yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı araç sürücüleri dikkatli olması için uyardı.