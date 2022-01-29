Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te soğuklar şelaleyi dondurdu
[Fotoğraf: İHA]
Yurdun büyük bir bölümünü saran soğuk hava Bilecik’te de etkisini sürdürüyor. Özellikle gece etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle akan şelaleler buz tuttu.
Bilecik Belediyesi tarafından Tebebaşı mevkiine 3 bin metre karelik alan içine kurulu doğal taşlardan yapılan süs şelalesi hava sıcaklığının eksi 12'leri görmesiyle buz tuttu.
Yapay şelalede uzun sarkıtlar oluştu. Donan buz sarkıtları, şelalede kartpostallık görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Yollarda da buzlanma meydana geldi
Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tutarken, yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.
Trafik yetkilileri yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı araç sürücüleri dikkatli olması için uyardı.
Etiketler: Bilecik Buzlanma Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Yağış
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