Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, soğuk havanın etkilediği hayvanları kurtarmanın yanı sıra kentte belirlenen 200 noktaya da mama bıraktıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, 1 haftadır kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışında mahsur kalan 50 köpek ve 25 kediyi donmaktan kurtardı.

Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, bünyelerinde oluşturdukları ekiplerin, kar yağışında yoğun mesai yaparak gelen tüm ihbarları değerlendirdiklerini söyledi.

Özsöyler, yoğun kar yağışının etkili olduğu Gaziantep'te 1 haftada donmak üzere olan 50 köpek ve 25 kediye ulaşılarak barınağa getirildiğini ve iyileştirilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Sokakta kalan hayvanların mama ve su bulmakta güçlük çektiği için vücut ısılarının düştüğünü anlatan Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Özsöyler, şöyle konuştu:

"Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehrimizde 1 haftalık süreç içinde 50 köpek ve 25 kedi donmaktan kurtarıldı. Kara gömülen hayvanlar vardı. Mama bulamayan hayvanlar vardı. Yem bulamadığı için güçten düşen hayvanlar oldu. Barınağımıza getirdik bu hayvanları ve onların sağlık müdahalelerini yaptıktan sonra tekrar onları aldığımız noktalara bırakacağız."