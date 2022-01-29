Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde 25 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişinin ardından 4 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Ereğli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatmış, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda 326 gram uyuşturucu madde, 535 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
4 şüpheli daha yakalandı
Ekipler, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi daha yakaladı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Konya Narkotik Uyuşturucu
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