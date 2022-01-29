Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karları temizlerken hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evinin çatısında biriken karı temizlediği sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.
Gölbaşı ilçesine bağlı Kuzevleri köyünde yaşayan 63 yaşındaki Süleyman Damar, çatıda biriken karı temizlemek için evinin çatısına çıktı.
Süleyman Damar, çatıda biriken kar kütlelerini kürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi.
Kalp krizinin ardından olduğu yere yığılan Damar'ın ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Damar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Etiketler: Adıyaman Ambulans Buzlanma Kar Yağışı
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