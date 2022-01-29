Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul baraj doluluk oranları...2022 İstanbul baraj doluluk oranları kaç?
İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.66 olarak ölçüldü.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşandı.
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.66'ya kadar yükseldi.
Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Ömerli Barajı yüzde 76.62
Alibeyköy yüzde 35.3
Büyükçekmece yüzde 43.97
Darlık yüzde 54.29
Sazlıdere yüzde 23.26
Elmalı yüzde 74.48
Istrancalar yüzde 68.2
Kazandere yüzde 59.56
Pabuçdere yüzde 60.05
Terkos yüzde 49.92
Etiketler: İstanbul
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