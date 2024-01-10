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Güncel
İHA 10.01.2024 15:05

Şükrü Başdeğirmen coşkuyla karşılandı

Isparta Belediye Başkan adayı olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı’nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. Başdeğirmen partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Şükrü Başdeğirmen coşkuyla karşılandı
[Fotograf: İHA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Isparta Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı’nda vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi.

Coşku ve yoğun kalabalık dolayısıyla eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte alana girmekte zorluk yaşayan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, burada vatandaşlara ve partililere seslendi.

Programa AK Parti İl Başkan vekili Mehmet Ali Ertuğrul, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, belediye meclis üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Şükrü Başdeğirmen coşkuyla karşılandı

Kürsüye gelen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta’ya selamını getirdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız adaylık açıklaması sırasında Isparta’da bir önceki seçimde aldığımız oy oranından daha yüksek bir oy oranı beklediğini ifade etti. Ben de siz dostlarımıza, gönüldaşlarımıza güvenerek ‘Allah’ın izniyle ya Türkiye’nin en çok oy alan ili olacağız ya da en çok oyunu artıran il olacağız. Bunlardan ikisinden biri bize nasip olacak’ dedim. Sizlere inanarak bu sözü verdim. Hepimizin bu sözün arkasında olacağını biliyorum. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece başarılı olmamak mümkün değil. 2019’da bu görevi devraldığımız bu meydanda halkımıza nasıl söz verdiysek, nasıl bu memleketimize hizmet edeceğimizi söylediysek, o günkü sözlerimizden en küçük bir sapma olmadan bugüne geldiysek bundan sonra da önümüzdeki 5 yıl bundan daha fazlasını yaparak memleketimizin layık olduğu o güzel insanlarımızın ihtiyacı olan güzelliklerin tamamını memleketimize yaşatacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

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