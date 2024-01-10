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Güncel
AA 10.01.2024 14:41

Artuklu ilçesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı

Mardin'in Artuklu ilçesi Dolunay Caddesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Artuklu ilçesinde asfalt serim çalışmaları tamamlandı

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'nin talimatlarıyla kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Dolunay Caddesinde başlatılan yol genişletme ve asfalt serim çalışmaları tamamlandı.

Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan yol genişletme ve zemin sağlıklaştırma çalışmaları sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından asfalt serim çalışmaları yapıldı.

Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Tatlıdede, şunları kaydetti:

"Artuklumuz için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Kent içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için Dolunay Caddemizde gerekli yol genişletme çalışmalarını yaparak Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle de asfalt serim çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Bugün itibariyle kıymetli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

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