Hazırlıkları devam eden sosyal medya düzenlemesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Buna göre sosyal medyada yer alan paylaşımların organize ya da kasıtlı olup olmadığına bakılacak.

Sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarda ise o hesabın bilgilerine ulaşılmaya çalışılacak. Dezenformasyona karşı maddi yaptırımların ön planda olması bekleniyor.

İnternet medyası da yeniden şekillenecek

Düzenleme kapsamında internet medyası da yeniden şekillenecek. Açık ve şeffaf olmaları için künye ibraz etmeleri ve açık adres bildirmeleri istenecek.

Haber siteleri de basın kanununa tabi olacak. Bu sayede yalan haber yayan sitelere yaptırım uygulanabilecek.

'Muhatap bulamama' sorunu çözülecek

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de ofis bulundurması yeterli olmayacak. Ofislerde Türk yetkililerin de bulundurulması istenebilecek. 'Muhatap bulamama' sorununa çözüm getirilmiş olacak.