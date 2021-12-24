İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan yatırım vaadi ile dolandırıldıklarını belirten kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti. Ekipler, “hacker” olarak tabir edilen şüpheliler tarafından sosyal medya fenomenlerinin, tüzel kişilerin ve çok sayıda takipçisi bulunan makam sahiplerinin sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini, buradan haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

30 soruşturma dosyası birleştirildi

Çalışmaları derinleştiren ekipler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ülke genelinde ve kentteki 30 soruşturma dosyasını birleştirip, şüphelilerin kimliğini belirledi. Harekete geçen ekipler, bugün “Şehit Selçuk Paker” ismi verilen bir operasyon düzenledi. Diyarbakır, Isparta, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve İzmir'de eş zamanlı baskınlarda aralarında dolandırıcılık eylemlerini organize ettiği değerlendirilen M.M.A.'nın da olduğu 19 şüpheli, gözaltına alındı.

Çok sayıda SIM ve banka kartı bulundu

Isparta'da gözaltına alınan M.M.A.'nın adresinde yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, cep telefonu ve dolandırıcılık eyleminde kullanılan muhtelif banka kartları bulundu. Örgüt içerisinde “hacker” olarak tabir edilen E.Ü.'nün Tekirdağ'daki evinde laptop, cep telefonu ve SIM kartları ele geçirilirken, “hesapçı” olarak tabir edilen M.M.T.'nin ve M.A.P.'nın adresinde 1 tezkeresiz av tüfeği ve 123 kartuş, cep telefonu, SIM kart ve banka kartları bulundu.

Polisin 19 adreste yaptığı eş zamanlı aramalarda toplam 24 cep telefonu, 29 SIM kart ve bu kartlara ait 16 kart bloğu, 31 banka kartı, kredi kartı, 1 hafıza kartı ve 3 flash bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

