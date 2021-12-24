Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda düzensiz göçmenlerin yaşadığı 5 mahallede adres güncellemesi yapılıyor
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan düzensiz göçmenlerin adres güncellemesini yapıyor.
Ekipler, ilçede sayıları 6 bini bulan düzensiz göçmenlere yönelik adres güncelleme çalışması başlattı.
Bu kapsamında göçmenlerin en fazla yaşadığı 5 mahallede çalışma yürüten ekipler, adres güncellemesinde konutlarda kaç kişi oturduğu, oturma izinlerinin nerede olduğu gibi bilgiler sorularak ilgili kişilerin kimlik kontrolünü tercüman vasıtasıyla yapılıyor.
Etiketler: Ankara Düzensiz Göçmenler
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