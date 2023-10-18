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Güncel
AA 18.10.2023 13:12

Sorgun’da "Hilal Evleri" kursiyerleri sergi açtı

Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hilal Evleri'ndeki kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.

Sorgun’da "Hilal Evleri" kursiyerleri sergi açtı
[Fotograf: AA]

Serginin açılışa, Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP İlçe Başkanı Muaz Ağan, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Ekinci, ilçede yaşayan kadın ve çocukların sosyalleşmesi, kişisel gelişimi için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Sorgun’da "Hilal Evleri" kursiyerleri sergi açtı

Serginin, Sorgun Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında açıldığını vurgulayan Ekinci "Hilal Evleri’nde açılan kurslarımız, kadınlarımız ve çocuklarımızın yeteneklerini sergilemelerine ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak sağlıyor. Önümüzdeki günlerde Aydınlıkevler, Ahmet Efendi, Osman Çavuş, Yazlak ve Yeşilöz mahallelerinde yeni Hilal Evler yapacağız. Böylelikle bu hizmetimizi daha büyük bir kitleye ulaştırmış olacağız." dedi.

Çini vazo, tabak ve fincanlar, örgü çantalar, amigurumi oyuncaklar, ahşap yakma tablolar, cam işleme süs eşyalarının bulunduğu sergi, 20 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.

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