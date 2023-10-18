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Güncel
AA 18.10.2023 13:09

Eskişehir Şehir Hastanesinde 2 hastaya baklofen pompası takıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi fizik tedavi biriminde vücutlarında şiddetli kasılma ve ağrı şikayetiyle tedavi gören 2 spastisite hastasına, ameliyatla omuriliğe verilecek ilaç dozunun dışarıdan ayarlanabilmesine imkan sağlayan baklofen pompası takıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesinde 2 hastaya baklofen pompası takıldı
[Fotograf: AA]

Hastaneden yapılan açıklamada, 2 hastaya Uzm. Dr. İsmail Güneş Gökmen ve Uzm.Dr. Hatice Merve Gökmen tarafından gerekli tetkik ve inceleme yapıldığı fakat medikal ve fizik tedavi ile botoks işlemi uygulanmasına rağmen hastalardaki kasılmaların devam etmesi nedeniyle durumun beyin ve sinir cerrahisi bölümüyle paylaşıldığı belirtildi.

Hastalara, Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından omurilik içine baklofen enjekte edildi. Hastaların test dozundan fayda görmesi üzerine baklofen pompası takılması planlandı.

Aynı gün 2 hastaya Op. Dr. Sürme ve kendisine ameliyat esnasında eşlik edip deneyimlerini paylaşan Doç. Dr. Serdar Ercan tarafından her biri yaklaşık 1,5 saat süren başarılı operasyonlarla baklofen pompası takıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürme, hastaların 1'inci ay kontrollerinde kasılma ve ağrı şikayetlerinin tamamen düzeldiğini ve ilaç dozlarının belirgin ölçüde azaltıldığını ifade etti.

Omuriliğe verilecek ilaç dozunun dışarıdan ayarlanabilmesine imkan sağlayan baklofen pompa sisteminin hastaların daha etkin gevşemesine, ağrılarının geçmesine, ilaç dozunun azaltılmasına veya tamamen bıraktırılmasına olanak sağladığını vurgulayan Sürme, "Ameliyat öncesi ve sonrası takiplerinde özveriyle çalışan Uzm. Dr. İsmail Güneş Gökmen ve Uzm.Dr. Hatice Merve Gökmen başta olmak üzere tüm fizik tedavi ekibine, ameliyata eşlik edip deneyimlerini paylaşan Beyin ve Sinir Cerrahı Doç.Dr. Serdar Ercan'a, anestezi, ameliyathane ve servis ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bu ameliyatların Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılmasının önünü açan Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ve ekibine şükranlarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

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