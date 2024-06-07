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Güncel
AA 07.06.2024 09:58

Sorgun Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları ürünler sergilendi.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Şakir Efendi Şehir Meydanı'ndaki serginin açılışı, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Akbolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Koçak ve İlçe Müftüsü İsa Yaykın tarafından yapıldı.

Koçak, Halk Eğitim Merkezi olarak her yıl 400'e yakın kurs açtıklarını belirterek, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen serginin 3 gün süreceğini ifade etti.

Sorgun Halk Eğitimi Merkezi olarak 5 bin 898 kursiyere eğitim verdiklerini dile getiren Koçak, "2023-2024 eğitim öğretim yılında 73 alanda 378 kurs açtık. Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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