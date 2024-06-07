Malatya'da TÜBİTAK bilim şenlikleri başladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında, büyük bir devlet ve millet olduklarını söyledi.

Türk gençliğinin, imkan ve fırsat verildiğinde neler yapabileceğini son yıllarda tüm dünyaya gösterdiğini belirten Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim gençlerimiz her şeyi üretebilir ve yapabilir. Her yıl bu tarihlerde benzer etkinliklerle çocuklarımıza imkan tanıyan, öğrencilerimizde ilgi ve merak duygusu uyandırarak, deneme-yanılma yoluyla öğrenme ortamı sağlayan bilim şenliği organizasyonuna katkı sunan başta Büyükşehir Belediyemize üniversitelerimize, diğer kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



"Bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da şehrimizin normalleşme sürecine girmesi lazım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin kent için büyük bir kazanım olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da şehrimizin normalleşme sürecine girmesi lazım. Bu etkinliklerin yapılması Malatya'mız için çok büyük bir kazanımdır. İnşallah önümüzdeki süreçte bu normalleşme ile ilgili birtakım etkinliklerimiz de olacaktır. Etkinlikte emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencilerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının desteklenmesi noktasında girişimler ve fırsatlar bulunduğunu ifade etti.



"Her daim daha ileri giderek yüksek uygarlık mertebesine ulaşmaya çalışmak zorundayız"

Özellikle TÜBİTAK tarafından desteklenen ve sürekli hale getirilen uygulamaların öneminin oldukça büyük olduğunu dile getiren Bakır, "Çağın en büyük sermayesi iyi yetişmiş nitelikli insan gücü olması hasebiyle bizler de bilim ve teknoloji alanında geçmişin birikimini geleceğe aktarmaya, her daim daha ileri giderek yüksek uygarlık mertebesine ulaşmaya çalışmak zorundayız. Bakanlığımızca onaylanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bu vizyonla hazırlanmış ve bu ufka yolculuğumuzu destekleyecektir." diye konuştu.

Bakır, şenlikte öğrencilerin bilimle iç içe 3 gün geçireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerin hazırladıkları projeleri inceledi.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.