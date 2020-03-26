Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi için halkın yoğun olduğu 12 ayrı noktaya dezenfekten cihazları koydu.

Pişman olup özür dilediler

Halkın yoğun ilgi gösterdiği dezenfekte cihazlarını doldurmaya giden görevliler, İstasyon Caddesi üzerindeki cihazların yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine Lüleburgaz Belediyesi, dezenfektanları zarar vererek birini alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, cihazları zarar verip, birini alan 5 kişiyi yakaladı. Yaşları 18'den küçük şüpheliler, yaptıklarından pişman olduklarını dile getirip, özür diledi. Polis, belediyenin şikayetçi olmaması üzerine, uyardığı yaşı küçük şüphelileri serbest bıraktı.