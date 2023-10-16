Slovakya'da koalisyon hükümeti anlaşması imzalandı

Ülkedeki 150 üyeli mecliste sırasıyla 42, 27 ve 10 sandalyeye sahip SMER, HLAS ve SNS arasında varılan anlaşmaya göre, SMER kabinede başbakanı ve 6 bakanlığı belirleyecek parti olacak.

Anlaşmada, HLAS'ın parlamento başkanını ve 7 bakanı belirlemesi ve SNS'nin ise 3 bakanlığa sahip olması konusunda uzlaşıldı.

SMER'in dışişleri, adalet, savunma ve maliye, HLAS'ın içişleri, ekonomi ve eğitim, SNS'ın ise kültür ve çevre bakanlıklarının sahibi olacağı bilgisi verildi.

Slovakya'da 4. kez hükümet başbakanı olarak görev alması beklenen Fico, Cumhurbaşkanı Zuzana Çaputova'ya kabine listesini teslim etmeden önce 3 partinin de bakanlıklara uygun gördüğü kişileri aday göstermesi gerektiğini ifade etti.

5 yılda 5 başbakan değişti

Slovakya'da siyasi istikrarsızlık, mafya ile siyaset ilişkilerini kaleme alan Slovak gazeteci ile nişanlısının öldürüldüğü Şubat 2018'den beri sürüyor.

Koalisyon, azınlık ve teknokrat hükümetlerinin kurulduğu ülkede, 5 yılda 5 başbakan değişti.