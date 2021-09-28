Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivil Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı
[Fotoğraf: AA]
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti kırsalında sivil Yahudi işgalcilerin Filistinlilere taşlarla saldırdığı, çok sayıda ev ve araca da zarar verdiği, köylülere ait keçileri de bıçakladığı açıklandı.
Filistin basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda Yahudi yerleşimci El Halil'e bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinlilerin yaşadığı bölgelere baskın düzenledi.
Filistinlilere saldıran sivil Yahudi işgalcilerin, çiftçilere ait çok sayıda keçiyi bıçakladığı ve 4 hayvanın telef olduğu da duyuruldu.
Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri ve araçları taşladığı, saldırıya tepki gösteren bazı Filistinlileri de yaraladığı ifade edildi.
İsrail basınında çıkan haberlerde söz konusu olaylarda 3 sivil Yahudi işgalci ile 2 Filistinlinin yaralandığı, durumlarının ise ağır olmadığı bilgisi verildi.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
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