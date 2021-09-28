Filistin basınında yer alan haberlere göre, çok sayıda Yahudi yerleşimci El Halil'e bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinlilerin yaşadığı bölgelere baskın düzenledi.

Filistinlilere saldıran sivil Yahudi işgalcilerin, çiftçilere ait çok sayıda keçiyi bıçakladığı ve 4 hayvanın telef olduğu da duyuruldu.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait evleri ve araçları taşladığı, saldırıya tepki gösteren bazı Filistinlileri de yaraladığı ifade edildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde söz konusu olaylarda 3 sivil Yahudi işgalci ile 2 Filistinlinin yaralandığı, durumlarının ise ağır olmadığı bilgisi verildi.