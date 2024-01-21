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Güncel
AA 21.01.2024 14:47

Sivas'taki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'taki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Ö.A. (26) yönetimindeki otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Otogar Kavşağı'nda, S.A. (74) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü S.A. ve diğer otomobilde bulunan S.A. (23) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

H.H.G'nin (20) kullandığı hafif ticari araç, Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda refüjdeki ağaçlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan O.Ö. (17), ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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