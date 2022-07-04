Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta "Yöresel Ürünler Satış Merkezi" açıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta Hamidiye Kültür Bahçesi'nde "Yöresel Ürünler Satış Merkezi" hizmete girdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından gıdadan hediyelik eşyaya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu dükkanlar gezildi.
Satış merkezine herkesi davet eden Şimşek, Sivas Kadın Kooperatifleri'nin hazırladığı lezzetli ürünlerinin de tadına baktı.
Ürünleri inceleyen Şimşek'e, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın eşlik etti.
Protokol, işletmecilere hayırlı olsun temennisinde bulunarak bereketli kazançlar diledi.
Etiketler: Sivas
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