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Güncel
AA 05.03.2024 14:03

Sivas'ta yetim öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Sivas'ta yetim öğrenciler yararına kermes programı gerçekleştirildi.

Sivas'ta yetim öğrenciler yararına kermes düzenlendi

Yavuz Selim Ortaokulu ve İlkokulu tarafından "Yetimlerin Yüreğine Dokunalım" sloganıyla düzenlenen kermese 2-B, 3-B ve 6-C sınıfları öncülük etti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Kermeste, veliler ve öğretmenler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Süleyman Öcalan, kermesin yetimlere bayramlık alarak yüzlerini güldürmek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Öcalan, "Yavrularımızın yüzlerinde tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar hepimize emanet, koruyup, ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Bu insani bir görevdir, ayrıca bu tip etkinlikler öğrenciler arasında birlik beraberliği ve dayanışmayı kuvvetlendiriyor." dedi.

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