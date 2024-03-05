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Güncel
AA 05.03.2024 13:55

Elazığ'da 24 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 24 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da 24 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında takibe alınan bir aracı durdurdu.

Kiralık olduğu tespit edilen araçta narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, 48 parça halinde 24 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü T.D. gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında T.D'nin kurye olarak kullanıldığı belirlendi.

Uyuşturucuyu sağladığı ve sevkiyatı organize ettiği iddiasıyla M.E, H.O. ve M.K, Van'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, H.O. ve T.D. "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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