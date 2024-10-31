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Güncel
AA 31.10.2024 23:19

Sivas'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmranlı ilçesi ve köylerinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı olarak 6 ayrı adreste arama yapan ekipler, iklimlendirme tertibatı, 250 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 kubar esrar öğütücü aparatı, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 113 tabanca mühimmatı, 15 av tüfeği fişeği, 48 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ile 3 arama dedektörü ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise ifadesinin ardından salıverildi.

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