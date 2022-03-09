Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu
Sivas'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan jandarma ekipleri, 225 gram uyuşturucu madde ve 540 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ve "kaçak sigara" suçlarından işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara Sivas Uyuşturucu
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