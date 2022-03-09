Sivas'ın Gürün ve Suşehri ilçelerinde yol kontrol ve arama faaliyeti yapan jandarma ekipleri, 225 gram uyuşturucu madde ve 540 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" ve "kaçak sigara" suçlarından işlem yapıldı.