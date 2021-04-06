Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bir aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, gizli bir bölmede bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü Y.Ç. ve yanındaki R.K, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edildi.