Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bir aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, gizli bir bölmede bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü Y.Ç. ve yanındaki R.K, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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