Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tabancayla ateş edilen yolcu minibüsünün şoförü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tabancayla ateş açılması sonucu hareket halindeki yolcu minibüsünün şoförü yaralandı.
Mersin'de alınan bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Erkan K'nin kullandığı yolcu minibüsüne kimliği belirsiz kişilerce tabancayla 4 el ateş açıldı.
Mermilerden ikisinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Erkan K, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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