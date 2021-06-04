Fatih Mahallesi 44. Sokak'ta ikamet eden Tayfun ve Şeyma P. çiftinin tek çocukları Gürsel P., evde annesi ve babasının olmadığı sırada üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Komşuların haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gürsel P'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.