Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da evin bahçesinde bulunan yaralı doğan korumaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da bir evin bahçesinde bulunan yaralı doğan, tedavi altına alındı.
Evinin bahçesinde uçamayan bir kuş bulunduğunu gören kişi, durumu Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerine bildirdi.
HAYDİ ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile eve giderek hayvanı bulunduğu yerden aldı.
Yaralı olduğu belirlenen doğan, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.
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