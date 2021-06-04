Bölgeden geçen bir kişinin Yeşilırmak kenarındaki kayalıklarda sıkışan köpekler olduğu ihbarı üzerine Çarşamba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İş makinesiyle kayaların arasına girebilmek için yol açılmasının ardından belediye ekipleri, buraya girerek 2 köpek yavrusunu çıkardı.

Bitkin durumda olan hayvanlar, veteriner tarafından yapılan kontrolün ardından sahiplenmek isteyenlere teslim edildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yeşilırmak Mahallemizde kayalıklara sıkışan can dostlarımız ekiplerimiz tarafından uzun uğraşlar sonucu sağ salim kurtarıldı. Can dostlarımızı emin ellere, çocuklarımıza teslim ettik." ifadesini kullandı.