Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kayseri'den Ordu'ya giden E.G. (22) yönetimindeki 38 EG 338 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Hanlı köyü mevkisinde, sürücüsünün yola aniden çıkan köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Kazada, sürücü E.G. ile babası B.G. (50), annesi F.N.G (48) ve kardeşi E.G. (11) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, B.G'nin Kayseri'de görevli özel harekat polisi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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