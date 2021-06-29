Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve çiftçilerin kazançlarını artırarak ülke tarımına katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

DSİ'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler ürettiğini belirten Yıldız, "DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde başlayan sulama sezonunda toplam 695 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

Trakya'daki sulu tarım ile ülke ekonomisine 360 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."