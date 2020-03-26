Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta şüpheli ölüm
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta bir inşaatın önünde erkek cesedi bulundu.
Abdulvahabigazi Mahallesi 17. Sokak'ta 8 katlı inşaatın önünde yerde hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, çalışma olmayan inşaattan düşmüş olabileceği değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Polis ekipleri ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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