Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle Serpincik Göleti kısmen buz tuttu
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buzla kaplandı.
Sıcaklığın sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Buz tutan gölette güzel manzaralar da oluştu.
Etiketler: Sivas Hava Durumu
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