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Güncel
AA 03.05.2024 10:38

Sivas'ta şiddetli hortum çam ağaçlarını kökünden söktü

Sivas’ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi.

Sivas'ta şiddetli hortum çam ağaçlarını kökünden söktü
[Fotograf: AA]

Sivas'ta kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırları içerisinde yer alan Çat ormanlarında oluşan hortum nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Çat köyü muhtarı İbrahim Aksu, hortumun ardından ormanda ağaçların ve mesire alanının zarar gördüğünü söyledi:

"Hortum oluştuğundan dolayı ormanlarımızda zarar var. Mesire alanımızda bulunan kulübelerimiz de zarar gördü"

Köy sakinlerinden Yadigar Altuntaş da hortumu ilk gördüğünde yangın çıktığını sandığını söyleyerek, "Köyden 10 kilometre uzaklıkta yaylalara yakın yerde çok büyük bir hortum olmuş. Geldik, baktık ki 120 yıllık ağaçları kökünden sökmüş, gövdelerinden kırmış." diye konuştu.

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