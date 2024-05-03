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Güncel
İHA 03.05.2024 10:30

Afyonkarahisar'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı

Afyonkarahisar'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Emirdağ ilçesinde üçüncü sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçti.

Afyonkarahisar'da öğrencilere yetenek taraması yapıldı
[Fotograf: İHA]

Afyonkarahisar Valiliğince yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında Emirdağ ilçesinde üçüncü sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçti.

Program, Emirdağ İlçe Kaymakamı Osman Bilici ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Öğrenciler, koordinasyon, denge ve reaksiyon süresi gibi çeşitli alanlarda testlerden geçti. Kasapoğlu, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Gençlerimizin spor yapma alışkanlığını kazanmaları ve potansiyellerini keşfetmeleri amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu program, onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak ve gelecekteki sporculuk kariyerlerine ışık tutacaktır."

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