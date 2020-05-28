Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bahtiyar Keskin yönetimindeki 58 KD 315 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Bostancık köyü yakınında, Güven Kılıç idaresindeki 34 EJ 1221 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü Keskin ile otomobilde bulunan Zinnet Doğan ve Naime Kılıç yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Başkentte Kovid-19 denetimleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz