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Güncel
AA 27.09.2024 10:05

Sivas'ta öğrencilerden yangın ihbarıyla okula çağırdıkları itfaiyecilere alkışlı ve pastalı sürpriz

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı.

Sivas'ta öğrencilerden yangın ihbarıyla okula çağırdıkları itfaiyecilere alkışlı ve pastalı sürpriz

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Aydın, bu çerçevede okulda yangın çıktığı ve öğrencilerin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine okula kısa sürede itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye araçlarının okulun bahçesine girmesiyle öğrenciler alkışlarla itfaiye ekiplerini karşıladı.

Hazırlanan sürpriz karşısında şaşıran itfaiyeciler öğrencilerle pasta kesti.

Muhtar Hüseyin Aydın, itfaiyecilerin çok önemli görev üstlendiğini söyledi.

İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Aydın, "Çocuklarımızın itfaiyecilere ilgisini biliyorduk. Çocuklarımız itfaiye araçları gördüğü zaman el sallıyordu. İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiyeci arkadaşlarımıza sürpriz düzenledik. Çocuklarımız çok mutlu oldu, itfaiyecilerimizi güzel karşıladı." dedi.

Sivas'ta öğrencilerden yangın ihbarıyla okula çağırdıkları itfaiyecilere alkışlı ve pastalı sürpriz

"Sürpriz bizi duygulandırdı"

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Başçavuşu Talip Kozan ise sürprizi hazırlayan mahalle muhtarı ve öğrencilere teşekkür etti.

Sürpriz karşısında hem şaşırdıklarını hem de duygulandıklarını anlatan Kozan, şunları kaydetti:

"Genellikle çocuklarımız küçükken itfaiyeci olmak istiyor. Çünkü kendi hayatınızı hiçe sayarak insanların ve diğer canlıların canını kurtarmaya çalıştığınız için çocuklarda öyle bir özlem var. Gerçekten çok kutsal bir meslek, hayat kurtarıyorsunuz. 33 senedir bu mesleğin içerisindeyim, insanların hayatını kurtarmaya çalıştık. O yüzden onurlu ve gururluyuz. Resmi kurum ve okul olduğu için tedirgin geldik. Gerçekten büyük bir sürpriz ile karşılaştık, bu sürpriz bizi duygulandırdı."

ETİKETLER
Sivas Yangın İtfaiye AFAD 112 Acil Çağrı Merkezi TOKİ
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