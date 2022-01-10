Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta öğrenci servisi devrildi, biri öğrenci iki kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Hafik ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu biri öğrenci iki kişi yaralandı.
Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu İ.K. yönetimindeki 58 NE 075 plakalı okul servisi, Bayıraltı köyü yakınlarında buzlu yolda devrildi.
Kazada şoför ile Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi M.Ç. yaralandı.
Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan servis şoförü İ.K. Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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