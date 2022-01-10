İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman ilçesine bağlı Kurancılı beldesinde Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli KADES tanıtımı yapıldı.

Beldede 35 kadınla toplantı yapan Kırşehir Jandarma Komutanlığındaki farklı birimlerde görev yapan ekipler KADES, Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA), İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Ekipler, kadınlardan 22'sinin cep telefonlarına KADES uygulaması yükletilmesini sağladı.