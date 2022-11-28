Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta muhtarın kazara vurduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti
Sivas'ın Suşehri ilçesinde köy muhtarının kazara vurduğu iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Çokrak köyü muhtarı B.I. köyün sularının akmaması üzerine Tombul Taş mevkisindeki su deposunu kontrol etmeye gitti.
Bölgedeki çalılar arasında yaban hayvanı olduğunu düşünen B.I., yanındaki V.D.'nin av tüfeğini alarak sazlık alana ateş etti.
Aynı köyde yaşayan ve çalıların arkasında bulunan D.Y., saçmaların isabet etmesi üzerine olay yerinde hayatını kaybetti.
D.Y.'nin cenazesi otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
B.I. ve V.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Sivas
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