Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren lokantaların sahipleri A.S, İ.K.U, C.K. ve G.B, iş yerlerine geldiklerinde hırsızlık olayını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Lokantalardan bilgisayar, cep telefonu, çek defteri, 3 bin lira ve sadaka kutularındaki bozuk paraların çalındığını tespit eden ekipler, hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.